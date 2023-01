Terremoti, Gozzoli: “Non dovrebbe esserci un’evoluzione”

Diciamo subito che, quando si parla di terremoti, non esistono certezze. Troppo variegata la casistica per formulare delle ipotesi. Ci prova, con tutta la prudenza del caso, il sindaco Matteo Gozzoli che, commentando sui social lo sciame sismico che in questi giorni sta tenendo in apprensione Cesenatico e tutta la Romagna, così scrive: “In queste ore – spiega il primo cittadino – siamo in contatto continuo con i geologi della regione Emilia-Romagna e dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e la Protezione Civile Regionale”.