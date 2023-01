Jazzenatico al via il primo appuntamento

Si parte giovedì 2 febbraio, alle ore 21.30, con il talento della pianista e vocalist Francesca Tandoi, sul palco del Noi Lounge Music Club in trio con Stefano Senni (contrabbasso) e Andrea Grillini (batteria). Ad impreziosire il concerto anche la presenza del sassofonista Max Ionata, special guest della serata e leader indiscusso del tenorismo italiano.

“Francesca Tandoi è una pianista dotata di un eccelso gusto musicale e senso dello swing. Ha una voce raffinata, è capace di comporre melodie indimenticabili e di arrangiare in maniera estremamente sofisticata”. Questo scrive dell’artista romana il pianista Monty Alexander. Riconosciuta dalla critica e dal pubblico come uno dei talenti più interessanti della scena jazz internazionale, Francesca Tandoi è una compositrice e band leader che già vanta un percorso costellato di successi in tutto il mondo. Le sue performance in trio sono state definite più volte “un’esplosione di swing” e il suo pianismo unisce un carattere incredibilmente energetico ed elegante allo stesso tempo.