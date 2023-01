Da “Christmas Carols” quasi 5mila euro alle famiglie povere

Ma la solidarietà è sempre un’opera collettiva e allora alla riuscita dell’iniziativa hanno contribuito anche importanti attività commerciali e locali pubblici come a “Casa tua da silvano” ed il ristorante “La Cuccagna” i quali hanno aperto le proprie porte ben due volte nella serata del 17/12 e in quella del 23/12. E poi il bar “Noi” con un grande slancio di generosità da parte del proprietario. Inoltre, i ristoranti “Da Vittorio”, “Giuliano”, “La Cantina del Porto”, il “Serramare”, il bar Dalì, Street bar, All Big, la Profumeria Arianna che inoltre ha regalato dolcetti ai bambini ed il contributo del ristorante da Pippo. Un ringraziamento speciale al negozio “Egoist” che ha contribuito anche alla pubblicità dell’evento, così come a Sicograf che, anche quest’anno, ha regalato i volantini.