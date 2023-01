Gli etruschi al Circolo Arci di Borella

L’attenzione degli Etruschi per il culto dei defunti è testimoniato dalle necropoli, “città dei morti”, cioè i loro cimiteri, che l’archeologia a partire dall’Ottocento è riuscita a riportare alle luce.

Nelle necropoli ci sono tombe di diverso tipo, infatti cambiano in base al periodo in cui furono costruite e in base al livello sociale. Questo dimostra che per gli etruschi l’aldilà non era altro che la prosecuzione della vita terrena. Le Necropoli più famose sono quelle di: Populonoia, Cerveteri, Tarquinia. A Cerveteri si stima che siano circa 20.000 le tombe a camera in questa sola necropoli) con caratteri davvero unici che sono valsi l’inserimento nel 2004 nella lista UNESCO dei siti Patrimonio dell’Umanità. L’importanza della Necropoli etrusca di Cerveteri è dovuta anche al fatto che fornisce importanti indicazioni sulla vita degli Etruschi e sulla struttura delle loro case. Le tombe sono infatti costruite a imitazione delle case “dei vivi” con più ambienti con porte e finestre sagomate, colonne e pilastri, mobili, suppellettili, vasellame in metallo prezioso, oggetti provenienti dal Vicino Oriente e dalla Greci. Non solo l’arte funeraria rese gli Etruschi celebri artisti: furono loro i creatori della famosissima lupa di bronzo di Roma alla quale vennero aggiunti Romolo e Remo e che oggi è conservata ai Musei Capitolini.