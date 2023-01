Terremoti Cesenatico, la nota dell’Istituto Nazionale di Geofisica

Tornando alla sequenza di questi giorni, possiamo provare a confrontare la posizione degli epicentri con le strutture sismogenetiche del DISS – Database of Individual Seismogenic Sources (Figura 4). Si nota come la sismicità attuale si collochi nell’estremità settentrionale della sorgente composita del riminese, rappresentata da faglie inverse sepolte, poste in prossimità della costa adriatica. Si potrebbe quindi ipotizzare a) un proseguimento della struttura riminese verso nord, oppure b) che la sismicità sia legata proprio a una transizione strutturale al bordo del sistema di faglie della costa riminese.

Se si guarda a un profilo geologico che attraversa la zona in questione, si nota come al di sotto della copertura sedimentaria recente sia presente una complessa struttura di faglie inverse, del tutto analoga a quelle che hanno dato luogo, tra gli altri, ai terremoti del 2012 nella zona di Finale Emilia e Mirandola.

Un aiuto in questo senso potrebbero darlo i meccanismi focali degli eventi recenti. Ebbene, per entrambi i due eventi principali della sequenza, quelli di magnitudo Mw 4.0 e Mw 4.1 del 26 e del 28 gennaio 2023, sono stati calcolati dei meccanismi focali trascorrenti, indici di un movimento orizzontale della faglia, che potrebbe essere individuata in uno dei due piani identificati (ENE-SSO o NNO- SSE). Sembrerebbe quindi poter propendere per una faglia di svincolo tra strutture di faglie inverse come quelle del riminese e quelle note nel sottosuolo padano a nord.

Va tuttavia considerato che le profondità ipocentrali calcolate per i terremoti della sequenza di questi giorni sono comprese tra i 15 e i 25 km, facendo pensare a una deformazione del basamento situato al di sotto della copertura sedimentaria”.