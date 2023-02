Fisco, la Regione non applica lo stralcio delle cartelle

“La scelta del Governo – dice l’assessore regionale al Bilancio, Paolo Calvano – non è corretta verso chi ha pagato rispettando regole e scadenze e rischia di disincentivare comportamenti virtuosi. In Emilia-Romagna vogliamo continuare a promuovere il rispetto delle norme ed evitare ogni ripercussione negativa sul bilancio regionale, mettendo a rischio i servizi per i cittadini emiliano-romagnoli”.

Nessuna parola per chi, in questi anni, non ha pagato perché disonesto ma semplicemente perché – con una pressione fiscale al limite del sopportabile – non ne ha avuto la possibilità…