La Cesena di una volta in mostra

La Cesena degli anni ‘50 e ‘60 dei fratelli Zangheri va “in scena” alla Biblioteca Malatestiana

l’esposizione sarà inaugurata sabato 4 febbraio e resterà fruibile fino al 24 marzo

“I ricordi e le parole possono dirci molto del nostro passato e della città in cui noi e i nostri cari abbiamo vissuto. Nulla è però di più immediata e incisiva testimonianza della fotografia che ci rende il passato, all’improvviso, come fosse appena ieri, e così ci incuriosisce e spesso, anche, ci commuove”. Sabato 4 febbraio, alle ore 17,30, nell’Aula Magna della Biblioteca Malatestiana sarà inaugurata la mostra “Famiglia Zangheri, generazioni di fotografi: immagini di una Cesena sorprendente e segreta”. In particolare, seguendo i ritmi di una narrazione dettata dall’evoluzione degli anni, l’evento di sabato svelerà al pubblico le foto che bene raccontano la Cesena degli anni ‘50. Successivamente, a partire dal 24 marzo, sarà la volta degli anni ‘60, per un totale complessivo di 120 fotografie.