Parkos.it: il PARK-SOS del viaggiatore

Ma cosa accadrebbe se esistesse un portale aggregatore per i servizi di parking?

Pensateci: trovo, prenoto, pago direttamente da casa anche l’ultimo (o il primo) miglio del viaggio. Non si tratta di un sogno: lasciare la propria auto il più vicino possibile all’aeroporto, potersi concedere il lusso di non rinunciare a nessuna valigia indispensabile, sfruttare un servizio navetta per raggiungere comodamente i gates; il tutto a tariffe convenienti.

Sogno o son desto?

Sono sveglissimo. Il portale aggregatore di servizi parkos.it promette e mantiene tutto questo. Attraverso una pratica interfaccia possiamo navigare dentro i principali aeroporti italiani ed europei per scegliere la soluzione di parcheggio più congeniale alle nostre esigenze. Che la sosta sia con te. Breve, lunga, oppure di media durata, parkos offre la possibilità di confrontare diverse soluzioni di parcheggio del proprio automezzo e di trasferimenti aeroportuali attraverso servizi shuttles dedicati.

Il prezzo?

Bloccato al momento della partenza. Il sito web parkos.it è completamente fruibile anche su dispositivi portatili per un’esperienza ancora più immediata anche in mobilità. Parkos è: garanzia di un posto sicuro per te e la tua auto, qualità assicurata dalla soddisfazione di 2 milioni di clienti in tutto il mondo e la sicurezza di non rimanere mai a piedi.