Addio ad Alfredo Calisesi, storico farmacista di Cesenatico

Era il farmacista storico di Cesenatico e, anche se dietro al bancone non lo si vedeva più da tanto tempo, Alfredo Calisesi – scomparso all’età di 92 anni – resterà sempre, assieme alla moglie Giancarla Rossi, il titolare della Farmacia Faedi, una delle attività più antiche della città (fu fondata nel 1897, ben 126 anni fa!).

Dottore farmacista molto stimato in città, per tanti anni per tutti l’uomo “in camice bianco” sul quale si poteva fare riferimento per avere le medicine, ma anche per avere preziosi consigli e parole di conforto.