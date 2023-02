Stralcio cartelle esattoriali sotto i mille euro, Cesenatico dice no

La Legge n.197 del 29 dicembre 2022, come noto, dispone lo stralcio relativamente ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino alla cifra di 1.000 euro, comprensiva di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni. Il tutto vale, per i singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, per le somme dovute a titolo di interessi di mora. Rimane dunque dovuta la quota riferita al capitale e al rimborso delle spese maturate per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento. Si tratta di imposte accertate, chieste a rimborso, che il Comune di Cesenatico ha diritto di riscuotere: sono per lo più sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada.