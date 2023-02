Danni maltempo, Buonguerrieri: “Stanziati 16 milioni”

Dal Governo arrivano importanti risorse per il territorio dopo l’ondata di maltempo che ha colpito la Romagna tra novembre e dicembre scorso. “Parliamo di uno stanziamento di 16.173.000 euro che andranno a favore della Regione Emilia-Romagna per fronteggiare gli effetti delle alluvioni che durante l’inverno hanno colpito diversi territori delle province di Ferrara, Forlì-Cesena e Ravenna – spiega Alice Buonguerrieri, deputato di Fratelli d’Italia – Mezzi e poteri straordinari vengono accordati per una situazione di emergenza e per poter intervenire con efficacia e rapidità”.