La Bolkestein può attendere: si va verso l’ennesima proroga

Un’altra proroga, l’ennesima. Come accade spesso nella terra dei cachi.

L’ultimatum agli operatori balneari per l’applicazione della direttiva Bolkestein che avrebbe dovuto mettere a gara le concessioni sul demanio sarà “risolto” con l’ennesimo rinvio. Più che una sensazione sembra ormai un “dato di fatto” incontrovertibile visto che i tempi tecnici per la preparazione delle aste pubbliche non ci sono e, considerando la lentocrazia italica, non si sbloccheranno certo nei prossimi mesi.