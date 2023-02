Marketing e turismo, parte la tournée di “Vendete e moltiplicateli”

L’obiettivo dell’appuntamento di Riccione è quello di condividere le strategie di marketing ed i protocolli gestionali più efficaci per rendere competitivo sul mercato un Family Hotel, contribuendo così a far crescere, in termini di qualità, affidabilità e sostenibilità economica, l’intero settore.

Il libro “Vendete e moltiplicateli” vuole anche colmare una lacuna culturale che, da sempre, penalizza il mondo dei Family Hotel, realtà ancora sconosciute a livello istituzionale che, pur rappresentando una parte consistente del mercato italiano della vacanza, vive nella più assoluta anarchia ed indifferenza, senza certificazioni né classificazioni. Un limite storico che genera confusione, togliendo punti di riferimento ed alimentando il mercato nocivo dell’improvvisazione.

Secondo i report dell’ISNART, l’Istituto Nazionale di Ricerche Turistiche, almeno il 50% dei turisti torna nella stessa località di vacanza e l’80% di questi tende a prenotare addirittura nelle stesse strutture alberghiere. Dunque, il ‘passaparola’ resta ancora oggi lo strumento di marketing più efficace e remunerativo. Del resto, come sa bene l’albergatore, vendere una camera ad un cliente fidelizzato è molto più semplice che venderla ad un turista che non ha mai soggiornato nella struttura.

Partendo proprio da questi dati analitici, gli esperti di Bee Family hanno sviluppato e testato un metodo per far sì che i clienti già fidelizzati continuino a prenotare nello stesso hotel e magari portino negli anni anche altre persone. In poche parole, come è indicato anche nella copertina, il libro insegna a trasformare le famiglie nei più potenti venditori segreti”.

Questo sistema, solo all’apparenza rudimentale, è diventato Bee-Referral, la campagna di passaparola ingegnerizzato grazie alla quale è possibile generare in automatico prenotazioni anticipate rispetto alla concorrenza.

All’interno del libro, sono indicati – punto per punto – anche gli obiettivi realistici di questo nuovo metodo, come l’aumento dei ricavi dal 15 al 45% già dal primo anno, l’applicazione di un nuovo modello di marketing a risposta diretta basata su dati empirici e la graduale riduzione delle prenotazioni tramite Ota, ovvero Booking, tour operator ed altre agenzie di intermediazione che corrodono marginalità e non sempre garantiscono rassicuranti standard di affidabilità.

Inoltre, agli albergatori è dedicata una specifica sezione – molto più tecnica – nella quale vengono elencati quali sono i numeri da tenere sempre sotto controllo per sviluppare il Family Hotel e, impiegando solo nove minuti al giorno, attraverso un innovativo sistema digitale (My Trendo) sviluppato da Bee Family sulla base dei feedback degli albergatori, come monitorare tutti i parametri vitali della struttura avendo sempre sotto controllo il quadro economico e decidere così su quale tipologia di clientela puntare.

Infine, un intero capitolo è dedicato agli strumenti tecnologici indispensabili per i Family Hotel e come confezionare, attraverso le piattaforme online, le offerte strategiche e le newsletter più persuasive per implementare realmente la platea dei clienti.

Per iscrizioni https://www.beefamily.it/vendete-e-moltiplicateli-in-tour/