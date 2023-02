Scommesse illegali durante il lockdown, 41 indagati a Rimini

Il giro di denaro era di circa 3 milioni e la gran parte delle giocate si sarebbe concentrata nel periodo del lockdown. Le indagini, condotte dal nucleo di polizia economico finanziaria, attraverso accertamenti bancari e perquisizioni locali, in cui è stato impiegato anche personale specializzato in computer forencsis e data analysis, hanno bloccato un sistema complesso ma largamente operativo.

Il tabaccaio, utilizzando i conti di gioco online di diversi soggetti compiacenti, principalmente collaboratori familiari, dipendenti e alcuni clienti dell’attività, avrebbe fato numerose scommesse sportive proponendo, successivamente, l’acquisto di quote ad altri giocatori, gestendo ordinativi e priorità e permettendo a questi ultimi, in violazione della normativa antiriciclaggio, di mantenere l’anonimato delle loro giocate.