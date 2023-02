A Jazzenatico è di scena il soul-jazz: Alessandro Fariselli incontra Ellade Bandini

Dopo un esordio a tutto swing, il cartellone di Jazzenatico prosegue con una serata dedicata al soul-jazz, in programma giovedì 9 febbraio (ore 21.30), al NOI Lounge Music Club di Cesenatico (viale Roma 89). Come suggerisce il titolo stesso dell’evento – Alessandro Fariselli meets Ellade Bandini – al centro del secondo concerto della rassegna ci sarà un “incontro” speciale: quello tra il sassofonista Alessandro Fariselli (accompagnato dal suo Quartetto) ed Ellade Bandini, batterista che ha fatto la storia della musica leggera in Italia e non solo.

Un altro appuntamento di grande musica per il Jazzenatico, organizzato dall’associazione di promozione sociale Agogica Aps e firmato dalla direzione artistica dei musicisti Fabio Nobile e Alessandro Fariselli, che quest’anno ha trovato il suo luogo d’elezione negli spazi del NOI Lounge Music Club.