Covid, torna l’accesso libero agli ospedali in Emilia Romagna

Per i pazienti che possono essere dimessi è previsto un isolamento di 5 giorni dal primo test positivo o dalla comparsa dei sintomi, per quelli non destinati alle dimissioni ci sarà un isolamento di 10 giorni.

Rimangono attivi alcuni reparti dedicati esclusivamente ai pazienti Covid nel caso in cui la sintomatologia prevalente riguardi l’apparato respiratorio, mentre in tutti gli altri casi i pazienti positivi saranno ospitati nei reparti più adatti alle loro necessità, seppure in isolamento.

“Siamo entrati in una fase – dice l’assessore alla sanità Raffaele Donini – in cui grazie agli enormi sforzi fatti per la vaccinazione e la prevenzione possiamo riconquistare la normalità delle relazioni. Anche se la fase critica è alle spalle occorre mantenere alta l’attenzione soprattutto per proteggere i più fragili”.