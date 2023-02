Live al NOI Lounge Music Club di Cesenatico

Week end di spettacolo e musica al NOI Lounge Music Club di Cesenatico (viale Roma 89).

Cambio di programma per venerdì 10 febbraio (ore 22). Il cabaret di Sergio Casabianca sarà sostituito dal concerto di Gloria Turrini, voce e chitarra. Appena tornata da New Orleans, la soul woman sarà sola sul palco, come la “tradizione americana” insegna. Con le note scure del contralto Gloria Turrini rivivranno le blues e le jazz woman di inizio secolo, in un concerto da non perdere.