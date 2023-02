Nevicata nella notte: spala-neve in azione, scuole aperte

La neve è decisamente più abbondante nell’entroterra quindi già passata la ferrovia è possibile notare come diversi centimentri ricoprano bordi delle strade, campagne, auto e rotonde. E proprio nell’entroterra si segnala una strada chiusa. È via Vetreto che, come segnala il sindaco è chiusa al traffico a causa di una caduta di un albero sulla linea elettrica in prossimità dell’intersezione su Via Del Mare. I Vigili del Fuoco sono già sul posto. Seguiranno aggiornamenti sulla situazione.

Non di rado è possibile incontrare alcuni trattori con assetto da neve quindi con la benna nella parte anteriore.