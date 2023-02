Concessioni demaniali, ormai ufficiale la proroga al 2025

Nessuna modifica sostanziale (come chiedevano i bagnini), ma solo una proroga di un anno per il tema spinoso delle concessioni balneari all’asta. Questo significa che, almeno per ora, il tema non viene considerato prioritario nell’agenda del Governo e dunque – anziché mettere mano all’impianto della legge – l’Esecutivo ha preferito (per l’ennesima volta) posticipare i termini della questione. Un rinvio, tutto sommato, “indolore” per il sistema Italia dopo che si è accertato che le imposizioni della Bolkestein non interferiranno in alcun modo nella concessione dei fondi del Pnnr.