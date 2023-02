I-ReStore: la tecnologia a portata di mano… a Cesenatico

Il futuro non ritorna. Perché non è mai andato via; da Cesenatico sicuramente. È questo il caso di I-ReStore, il nuovo negozio che ha già saputo diventare un punto di riferimento per tutti gli appassionati di tecnologia.

Il punto vendita, in viale Leonardo da Vinci 16 a Cesenatico, ha deciso di rinnovare i locali, modernizzandoli, senza rinunciare alle proprie peculiarità. L’inaugurazione post restyling è prevista per lunedì 13 febbraio.

“Abbiamo sempre puntato tutto sulla qualità del servizio che offriamo – spiega il giovane Federico Boldrini, 20 anni, ma con un’esperienza consolidata nel customer care – Crediamo fermamente che occuparsi di hi-tech, significhi prima di tutto fare buona informazione ai clienti. Ciò vuol dire accontentare sia gli ‘smanettoni’ più esigenti, che aiutare la nonna Aurelia alle prese con un’alfabetizzazione digitale ancora approssimativa. Per questo abbiamo scelto di rimanere a ‘casa nostra’ senza tentare un’apertura su altre piazze”.