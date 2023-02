Proseguono i lavori per la “Ciclovia del Pisciatello”

Nei giorni scorsi la ditta Sistem ha posato una nuova passerella ciclopedonale sull’Olca, uno snodo importante per i lavori. Le altre due passerelle necessarie verranno installate sul Pisciatello di cui una in corrispondenza del Mulino di Villalta. Il lavoro verrà eseguito, tempo permettendo, entro il mese di febbraio. A partire da domani – inoltre – si procederà con la piantumazione di siepi e alberi nel tratto che va dalla rotonda della Gnaffa fino a Via Cantalupo.

Alla fine di settembre la ditta Biguzzi di Forlimpopoli – che sta eseguendo i lavori – aveva completato il muro di contenimento nello snodo del percorso in Via Campone con anche la contestuale predisposizione di argini e passerelle per consentire i passaggi in sicurezza.

Il progetto può contare su 400.000 euro di contributi regionali e 680.000 euro stanziati dall’Amministrazione Comunale per un totale di 1 milione e 80.000 euro comprese le spese per gli espropri dei terreni.