Prorogato il bando per il Servizio Civile Universale

È attivo il bando per il Servizio Civile Universale promosso dal Dipartimento Politiche Giovanili e Servizio Civile Universale: per il Comune di Cesenatico saranno messi a disposizione ben 7 posti da assegnare a giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni non ancora compiuti al momento della presentazione della domanda. Possono partecipare i cittadini italiani, i cittadini dell’Unione Europea e i cittadini stranieri in possesso del permesso di soggiorno. La scadenza – precedentemente fissata per le ore 14 del 10 febbraio 2023 – è stata prorogata fino alle ore 14 di lunedì 20 febbraio 2023.