Zaccheroni, condizioni “stazionarie ma in miglioramento”

“Sono riuscito a parlare via messaggio con il figlio Luca – racconta il sindaco di Cesenatico, Matteo Gozzoli – e mi ha confermato quello che più o meno già sapete tutti: che è stabile e che le condizioni sembrano in recupero. Dopo lo spavento – aggiunge – le cose dovrebbero andare per il meglio in questo momento. C’è stato uno scambio veloce di messaggi in cui ho fatto gli auguri di pronta guarigione e un saluto da parte di tutta la città”.

Zaccheroni, argomenta ancora il primo cittadino romagnolo, “è molto amato a Cesenatico, al di là degli aspetti sportivi. Lo si vede passeggiare e camminare durante la settimana, lo incontrano in tanti. Non è una persona distante rispetto alla comunità – prosegue Gozzoli – è sempre presente: è molto conosciuto, apprezzato. In tanti si fermano con lui a parlare non solo di calcio ma anche di altre cose – chiosa -: c’è un forte legame”.