Cesenatico al lavoro per un bando sulle rinnovabili

“Lo spegnimento rappresenta un puro atto simbolico – spiega il primo cittadino – per continuare a tenere alta l’attenzione della cittadinanza sul tema del risparmio energetico. In questo caso leghiamo insieme cultura e sostenibilità con la biblioteca e il museo che si spengono per una notte. Siamo inoltre al lavoro con i nostri uffici e con la collaborazione di Legambiente per candidare un progetto finalizzato alla progettazione e costituzione di una Comunità Energetica che coinvolga piccole medie imprese del territorio, edifici pubblici, alloggi Acer e cittadini”.