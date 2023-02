Compagno violento condannato a due anni e 6 mesi

Il primo episodio per il quale il 30enne è finito alla sbarra risale proprio a marzo del 2020. La donna, di Cesenatico, parlava al telefono con un amico e questo fece esplodere la rabbia incontenibile del fidanzato che le si scaraventò contro e – sotto gli effetti dell’alcol e della droga – le sferrò un pugno al volto ed un violento calcio nella schiena.

Non fu però un episodio isolato visto che il compagno violento – che ha sempre negato ogni addebito – si rese responsabile anche di altri gravi fatti (molti dei quali davanti agli occhi del figlio di 9 anni della donna), come quella volta che avrebbe premuto la mano sulla bocca della donna impedendole per alcuni secondi di respirare o come quell’occasione in cui le avrebbe dato dei morsi al polso e alla mandibola, afferrandola per i capelli e strattonandola. La donna in quell’occasione si rivolse al pronto soccorso per le lesioni subite e da lì partì la denuncia per maltrattamenti.