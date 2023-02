Lotta alle mafie, venerdì l’assemblea di “Libera”

Soci e simpatizzanti si ritroveranno il 17 febbraio alla pizzeria “Il Giardinetto” in via Leonardo da Vinci 19. Sarà anche l’occasione per tesserarsi (la quota d’iscrizione è di 20 euro). Si inizia alle 19.30. Le prenotazioni per la cena vanno fatte entro il 15 febbraio contattando Marisa Zani al 333-9966424 o Rina Andreani al 333-9689057.