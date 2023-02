Primarie Pd, ecco le info per votare

Possono votare anche le persone che studiano, lavorano o si trovano per altri motivi in una provincia diversa da quella di residenza. Le persone fuori sede e gli stranieri residenti in Italia per essere ammessi al voto celle primarie devono pre-registrarsi sul sito internet www.primariepd2023.it

Per votare occorre presentarsi al seggio con un documento d’identità valido, dichiarare di essere elettori del Partito Democratico e accettare la registrazione nell’Albo pubblico delle elettrici e degli elettori del PD. Si ricorda che per chi non risulta iscritto al Partito Democratico è previsto il versamento di almeno 2 euro come contributo alle spese di organizzazione. Ogni elettore riceve la scheda di voto per il/la Segretario/a e l’Assemblea Nazionale.

Il voto si esprime apponendo un unico segno in uno dei riquadri che contiene il nome del candidato a Segretario/a e la lista che lo sostiene.

Il comitato organizzatore delle Primarie è a Cesena presso la sede PD in viale Bovio 48, per informazioni tel. 0547.21368.