A scuola di Anarchia al Museo della Marineria

Il titolo è volutamente provocatorio. Per attirare l’attenzione su un appuntamento che, vuoi per il tenore dell’argomento, vuoi per gli organizzatori e per il luogo, merita attenzione e lo consigliamo.

Il 18 febbraio alle 16.45 al Museo della Marineria Gianfranco Miro Gori presenta il libro Ceppo e Mannaia. Anarchici e rivoluzionari romagnoli nel mondo.