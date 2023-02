Chiude il negozio e dona i giocattoli ai bimbi meno fortunati

Chiude lo storico negozio di giocattoli e dona gli articoli rimasti ai bambini meno fortunati di Cesenatico e dintorni. E’ il nobile gesto di Eugenio Amadori, noto commerciante di Cesena che – dopo aver chiuso il suo negozio ‘Eureka’ fondato 42 anni fa in via Fratelli Rosselli (prima del recente trasloco in via Cesare Battisti), ha deciso di congedarsi con un commovente pensiero.