Il Teatro diventa tribunale e la giuria…

Il testo teatrale non concede tregua alla tensione, affonda come una lama di coltello affilatissima nella schiena di chi osserva. Considerare la “maestra del brivido” un’autrice di consumo è come valutare Hitchcock un cineasta di serie B. Agatha Christie è un genio e tale per sempre resterà. E qui, più che in Trappola per topi, più che in Dieci piccoli indiani la sua creazione luccica in tutto il suo splendore. Naturalmente mettere in scena ”Testimone d’accusa” richiede un cast di livello superiore e un realismo rigidissimi con l’aiuto di mezzi scenografici e recitativi.

In scena ci sono Paolo Triestino (che sostituisce Giorgio Ferrara), Vanessa Gravina, bella, bravissima e impossibile, Giulio Corso, uno dei migliori attori dell’ultima generazione, e altri otto attori, tutti perfettamente aderenti ai ruoli. Sono Yaser Mohamed, Antonio Tallura, Sergio Mancinelli, Bruno Crucitti, Paola Sambo, Michele Demaria, Erika Puddu, Lorenzo Vanità. La regia è di Geppy Glejeses che ha dato il “la” alla stagione recitando sul palco del Comunale in “Servo di scena”.