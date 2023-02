Licenziata dall’azienda, accordo per Francesca Amadori

Non è proprio la pace coi ramoscelli d’ulivo, ma neppure la guerra che si ipotizzava. Si chiude con un accordo extragiudiziale la causa a Forlì tra Francesca Amadori e l’azienda di famiglia. Una soluzione, per certi versi, scontata visto che il contenzioso non ha certo fatto una “bella pubblicità” al celebre brand, soprattutto per la natura delicata di certe tematiche (discriminazioni di genere in azienda). Dunque, anziché proseguire in una battaglia legale dalle conseguenze sibilline, si è deciso di arrivare ad una soluzione consensuale.