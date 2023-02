Impresa Sicura: qualità senza compromessi

La varietà di ambiti in cui si muove l’azienda di Cesenatico non copre solo servizi in materia di Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/08), ma anche assunzione incarico RSPP, analisi ambientali, tirocini formativi, gestione formazione apprendisti.

La società è attiva nello sviluppo di progetti di qualificazione professionale FonARCom, il fondo interprofessionale di formazione ai dipendenti a costo zero per le aziende.

La sicurezza passa anche attraverso la tranquillità: in virtù della propria storia, assimilando e fornendo soluzioni per modelli di business che si sono dimostrati vincenti, Impresa Sicura Srl è in grado di proporre anche soluzioni di finanziamento d’impresa e sviluppo finanziario. In una parola? Impresa Sicura.