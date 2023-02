Dalla Borda alla Troia, la mitologia femminile della Romagna

L’esperta Silvia Togni – originaria di Ravenna – spiegherà anche le radici di alcune espressioni dialettali, come «ch’u t vegna un colp», «mo t’ci tè», «ch’u m vegna un azident», «t’ci incora a e’ mond?». La Togni è interprete e traduttrice, svolge l’attività di insegnante e guida turistica nelle lingue francese, inglese, portoghese, russo e spagnolo. Ha pubblicato libri per ragazzi e per adulti, di cui l’ultimo sulle traduzioni in dialetto romagnolo della Divina Commedia. Sul periodico ‘La Ludla’ dell’Istituto Friedrich Schürr ha pubblicato in cinque puntate la ricerca sulle figure mitologiche femminili della Romagna.