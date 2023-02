Tra etica ed estetica, è uscito il libro del dottor Pasquali

“A Cesenatico, in particolare – spiega – è di moda la medicina estetica ‘stagionale’, ovvero la maggior parte della mia clientela mi chiede di essere al top per la prova costume di maggio. Ho pazienti, anche piuttosto attempate, che decidono legittimamente di indossare bene la loro vecchiaia, ma ho anche giovanissime che si presentano in studio con la foto ritoccata di instagram e pretendono di assumere, anche nella realtà, quelle sembianze. Sono proprio i giovani quelli che mi stanno più a cuore perché, affetti da disformismo cronico, preferiscono cambiarsi anziché accettarsi”. E da Cesenatico arrivano anche esempi inquietanti come la ragazzina che, dopo aver abusato di filtri nelle foto social, non se la sente più di affrontare la realtà o come quella pensionata che, per concedersi una seconda chance, pubblica puntualmente su Tinder (un sito d’incontri online) la sua immagine “photoshoppata” salvo poi ritrovarsi nei guai nel momento fatidico dell’incontro.

