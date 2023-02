In Emilia Romagna 300 milioni per riqualificare gli alberghi

Il contributo regionale per gli albergatori (dal prossimo anno anche per i gestori di campeggi) si propone di favorire l’accesso ai finanziamenti, ammortizzando i tassi d’interesse, ed è a fondo perduto, erogato in un’unica soluzione per un importo massimo di 200 mila euro per impresa.

Il programma prevede che il tasso applicato dalle banche intermediarie alle imprese sia inferiore al tasso normalmente applicato. I prestiti, della durata da 2 a 12 anni (estesa a 15 anni in caso di investimenti che riguardino l’efficientamento energetico) non possono essere inferiori a 400 mila euro e non possono superare l’importo massimo di 5 milioni di euro.