L’ex consigliere M5S Amadio: “La Bolkestein va applicata”

Amadio pone l’accento sulle difficoltà nel dare un valore agli stabilimenti balneari: “E’ chiaro che gli attuali concessionari debbano essere indennizzati e su questo non vi è ombra di dubbio, tuttavia è difficile trovare un criterio applicabile a tutte le migliaia di aziende presenti in Italia. Del resto parliamo di aziende per la maggior parte costruite negli anni ’50 e non è facile. Comunque dovranno scegliere dei criteri, che siano i metri quadrati, piuttosto che gli investimenti effettuati o altri elementi. “

Da un lato dobbiamo – prosegue – salvare la tradizione, la cultura e la storia del turismo, ma alla fine l’evidenza pubblica è la cosa più giusta. Dobbiamo dare a tutti le stesse possibilità, quindi va bene un vantaggio agli attuali concessionari e agli imprenditori che hanno investito, ma alla fine l’evidenza pubblica è la cosa più giusta, perché il demanio pubblico non può essere di proprietà per sempre e non ci possono essere degli intoccabili, quindi a mio avviso la Bolkestein va applicata».