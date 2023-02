Sbarcata a Ravenna la Ocean Viking, Bonaccini chiede chiarimenti

Una linea che non piace al governatore dell’Emilia Romagna che, al contrario, vede nella scelta di Ravenna una strategia politica per colpire le province a maggioranza Pd: “Noi siamo gente abituata a dare umanità e solidarietà, non a corrente alternata a seconda del Governo politico che lo chiede, perché noi – ha detto il presidente – non vogliamo che si perdano vite in mare da un lato e vogliamo aiutare non solo a sbarcare, ma poi a distribuire e integrare queste persone che fuggono da guerre, miseria, disperazione e fame. In un momento in cui veniva detto che ci sarebbe stata la cosiddetta guerra alle Ong, agli sbarchi, non lo dice il Governo lo dico io, in queste settimane sono dieci volte tanto le persone che sbarcano rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso e noi siamo dove siamo sempre stati, perché c’è bisogno di dare una mano a chi è disperato”.