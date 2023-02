Si riunisce il Comitato di zona “Cesenatico Centro Boschetto”

Il Comitato di zona Cesenatico Centro Boschetto ha organizzato – giovedì (ore 20.30) nella sede al civico 6 di via Venezia – una riunione pubblica per discutere dei problemi del quartiere.

Tra i temi all’ordine del giorno la situazione critica di alcune strade, come quella che collega piazza Comandini con la rotatoria di via Bologna, e di alcuni tratti di marciapiede, come ad esempio quello sul lungomare fra gli incroci con viale Trento e via Milano, che secondo molti residenti “è praticamente inagibile”.