Addio alle terme, finisce all’asta il terreno di Valverde

E’ stato uno dei progetti più ambiziosi di Cesenatico, forse troppo visionario per venire alla luce. Parliamo delle Terme di Valverde che sarebbero dovute sorgere, già lo scorso millennio, al Parco di Levante su un terreno di oltre sei ettari e mezzo (65.525 metri quadrati).

Ebbene, dopo un complesso iter burocratico e legale, adesso l’area sulla quale sarebbe dovuto nascere il progetto andrà all’asta.

Così ha deciso il tribunale di Forlì che ha fissato la vendita all’incanto per il prossimo 16 marzo presso lo studio del liquidatore giudiziale, la commercialista Ester Castagnoli, al numero 7 di via Marchesi Romagnoli, nel centro di Cesena.

La base d’asta è 3 milioni, 979mila e 400 euro (stima eseguita dal geometra Giorgio Nasolini) con rilanci minimi eventuali da 50mila euro.

Ma per quale ragione si è finiti a questo punto? Colpa del nuovo Pug, che ha tolto all’area gran parte delle potenzialità edificatorie che il precedente strumento urbanistico (il Prg del 1998) invece prevedeva.

Il terreno è infatti attualmente a destinazione ’agricoltura urbana’, in quanto area permeabile assoggettata a piano particolareggiato mai convenzionato. In pratica, l’area in cui sarebbe possibile costruire non supera il 3% del suolo disponibile, troppo poco per insediare un’attività.