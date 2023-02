Fine di un’epoca per la base di Pisignano

Al termine della cerimonia il vessillo del 23° G.V. è stato riposto all’interno della propria custodia, gesto simbolico atto a rappresentare la temporanea collocazione del Gruppo in posizione quadro.

IL 23° GRUPPO VOLO

Costituito a S. Luca di Treviso il 7 luglio 1918 su Hanriot HD.1 e Nieuport Ni.11, il 23° Gruppo Aeroplani da Caccia partecipò alle principali operazioni nell’ultimo periodo della Prima Guerra Mondiale. Fu uno dei pochi reparti a non essere smobilitato alla fine del conflitto. Negli anni successivi, il 23° fu rischierato in diversi aeroporti Lombardi e Piemontesi, alle dipendenze prima del 2° e poi del 3° Stormo, ricevendo in dotazione i Nieuport.29 (1925), i Cr.1 (1926), gli Ansaldo AC.3(1927), i Cr.20 (1929), i Cr.32 (1935) e i Cr.42 “Falco” (1939). Partecipò dal 1937 al 1939 alla Campagna di Spagna. Nel giugno 1940, all’entrata in guerra dell’Italia nel Secondo Conflitto Mondiale, il Gruppo operò contro le forze francesi; Il mese successivo venne rischierato prima in Sicilia, dove iniziò un impegnativo ciclo di operazioni contro Malta, poi in Nord Africa operando da Castel Benito e Derna. Nel 1942, partecipò alle battaglie di El Alamein e seguì la ritirata delle forze dell’Asse in Tunisia, fino al rimpatrio nel marzo 1943. Il 23°Gruppo venne sciolto il 14 settembre 1943, dopo l’Armistizio. Ricostituito ufficialmente il 30 marzo 1957 a Pisa S. Giusto su F-86K, si trasferì a Rimini nel 1964 alle dipendenze del 5°Stormo, dove nel 1973 ricevette il primo F-104S “Starfighter”. Il 14 marzo 1995 il 23° Gruppo si trasferì sull’odierno sedime aeroportuale di Cervia “Urbano Mancini”, prendendo parte alle operazioni “Albaneo” in Albania nel 1997 e “Allied Force” in Kosovo tra il 1999 e il 2000. Nel giugno 2003 è stato assegnato il primo F-16 ADF, in accordo al programma “Peace Caesar” sottoscritto con gli Stati Uniti. Dal 2004 al 2010 il 23° ha assicurato la sorveglianza dello spazio aereo italiano con il nuovo velivolo, diventando il primo gruppo F-16 “Combat Ready”. Dal 30 ottobre 2018, dopo 8 anni in posizione quadro, il 23° Gruppo Volo è tornato ufficialmente operativo in seno al 15° Stormo con l’elicottero HH-101A “Caesar”. Il Gruppo ha avuto finora come compito istituzionale il recupero in zona ostile di personale isolato, Personnel Recovery associato al Supporto Aereo alle Operazioni Speciali. Laddove necessario contribuisce al dispositivo di Difesa Aerea Nazionale. Concorre, in tempo di pace, al soccorso aereo ed alle operazioni di salvaguardia della vita umana, inclusi i trasporti speciali in bio-contenimento, in caso di emergenza nazionale o calamità naturali.