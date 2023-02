Innovazione, benefit e ricerca personale: BRG si presenta

Benefit aziendali.

Ai progetti di sviluppo digitale si affianca poi una grande attenzione al welfare: 5 giorni di ferie aggiuntive all’anno per i dipendenti, premialità economiche, smart working, bonus bebè, abbonamento gratuito per i mezzi pubblici, caffè gratuito sono solo alcuni dei benefit che BRG regala ai suoi collaboratori.

Oggi BRG cerca nuove figure professionali, in particolare ingegneri informatici, per continuare ad essere un punto di riferimento per i propri clienti.

Invia il tuo curriculum a info@brg.it

Amore per il territorio.

A tutto questo si unisce una grande attenzione per il territorio, sposando iniziative volte a migliorare la vita delle persone nel comune di Cesenatico , grazie ad investimenti che vedono la piantumazione di verde sul suolo pubblico, contributi per la realizzazione di progetti per le scuole, o per l’acquisto di mezzi per la protezione civike e tanti altri progetti che proiettano l’azienda nel futuro di un territorio che crede nella sinergia di interessi tra pubblico e privato.

BRG Company for Innovation Digital si trova in via Leonardo da Vinci 9 a Cesenatico – info@brg.it – 0547 87244.