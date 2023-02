Anno di guerra. A Cesena la piazza per la pace

L’Italia, la Costituzione, la società civile ripudiano la guerra. Insieme esigiamo che le nostre istituzioni assumano questa agenda di pace e si adoperino in ogni sede europea ed internazionale per la sua piena affermazione.

“Ci mobiliteremo – spiegano gli organizzatori – per affermare ancora una volta che l’unica vittoria possibile è la pace. Saremo anche noi, qui a Cesena, parte di quel fiume di umanità che in quei giorni si mobiliterà in tutta Europa e nel resto del pianeta per chiedere la pace così come auspicato dalla grande rete di “Europe for Peace” che ha invitato a promuovere mobilitazioni nelle città italiane ed europee per chiedere il cessate il fuoco, il dialogo e negoziati di pace per costruire un’Europa sicura e pacifica per tutti”.

Questa mobilitazione vuole servire non solo a mostrare solidarietà al popolo ucraino ma anche alle vittime di tutte le guerre, le violenze, le repressioni e le discriminazioni nel mondo.

L’invasione russa in Ucraina è iniziata il 24 febbraio 2022: una violazione della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale che chiede giustizia immediata. Questa guerra va fermata subito. “Condanniamo – concludono – l’aggressore, rispettiamo la resistenza ucraina, ci impegniamo ad aiutare, sostenere, soccorrere il popolo ucraino, siamo a fianco delle vittime. Siamo con chi rifiuta la logica della guerra e sceglie la nonviolenza. Siamo al fianco di quelle donne e uomini russi che – pagando di persona prezzi altissimi – si stanno eroicamente opponendo, in patria e all’estero, alle scelte sciagurate del Governo Putin”.