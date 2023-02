A Cesenatico arriva la catena spagnola Ale-Hop

Il marchio, caratterizzato da una mucca presente spesso all’ingresso dei negozi, propone una vasta gamma di prodotti e in particolare idee regalo per la casa, la moda, lo sport, l’elettronica e articoli per bambini e adolescenti. Sulla stessa linea di una catena come Tiger, arrivata negli anni scorsi proprio sulla stessa, centralissima, via di Ravenna.

La catena Ale-Hop conta oltre 280 negozi tra Spagna, Portogallo, Messico e Croazia e trent’anni di esperienza nel settore della vendita al dettaglio.