Clavdio e Gobbi live a teatro

L’esibizione di Clavdio sarà preceduta dalla performance di Gobbi, giovane artista cesenate. Si trasferisce a Milano nel Settembre 2016, segue lezioni di musica e canto e, dall’anno successivo, inizia a esibirsi come cantautore e incide i primi brani tra cui Bologna Merda, Natale e Falene usciti tra il 2019 e il 2020. Dopo una pausa discografica in cui mette a fuoco sempre di più la propria poetica, rappresentata da ironia, sensibilità e uno sguardo perso nel vuoto, torna nel marzo 2022 con il singolo “Una Tenda” e un nuovo tour in cui ha l’opportunità di aprire, nel settembre 2022, al cantante Tony Hadley, storica ex voce degli Spandau Ballet nel tour in cui celebra i suoi 40 anni di carriera. Nello stesso anno firma un contratto di licenza con Virgin Music Label & Artist Services e un contratto editoriale con Warner Chappell Music Italia S.r.l. A novembre 2022 è uscito l’ultimo singolo, “Wrestling”.