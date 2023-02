Tra jazz e rockabilly, quattro serate in musica al NOI Lounge Music Club

Dal jazz al rock and roll, con una serata tutta da ballare. Sabato 25 febbraio (ore 22) sarà la volta di King Lion and the Braves feat. Robbie D.

King Lion nasce da una costola di The Good Fellas. La band suona i “rockin’ oldies”, musica che ripercorre il periodo tra Shadows, Elvis e Johnny Cash, ed ha portato le proprie note in tutta Europa, calcando i palchi dei più importanti festival internazionali, vantando inoltre numerose collaborazioni con ospiti di rilievo del panorama rock and roll, and roots music mondiali. Tutto questo sarà affiancato dalla regina del rockabilly, Robbie D, al secolo Roberta Daniel, cantante con anima e cuore piantati tra il jazz ed il rock and roll. Al NOI Lounge Music Club canterà i brani di Wanda Jackson, Janis Martin, Patsy Cline, le regine del rockabilly e della country music.

LINE UP: Lucky, contrabbasso e voce; Steve, chitarra; Matt, chitarra; Fabrais, batteria; Robbie D, voce.