Antenna di Zadina, il Comune “impotente”

Quello delle antenne di telefonia mobile e del presunto inquinamento elettromagnetico che generano è un problema molto sentito anche a Cesenatico. Soprattutto nella frazione di Zadina dove, da anni, diversi cittadini che si sono costituiti nel comitato “No Antenna Zadina” protestano contro l’installazione di un traliccio collocato sul cornicione di un albergo.

Ma cosa può fare il sindaco di un comune come Cesenatico per arginare questo fenomeno? Praticamente nulla, come ha spiegato ieri a Il Resto del Carlino il sindaco Gozzoli: “La norma nazionale è molto chiara. Gli impianti della telefonia sono equiparati alle opere di urbanizzazione primaria come acquedotti e fogne, quindi per stopparli servono pareri negativi degli enti di controllo, che in questo caso sono tutti favorevoli. Recentemente abbiamo negato ad alcuni operatori la possibilità di installare più antenne, cercando di favorire le aree dove erano già presenti, ma l’azienda ha impugnato i nostri provvedimenti e abbiamo perso davanti al Tar”.

Insomma, il Comune ha alcune competenze relative all’installazione dei manufatti, ma l’autorizzazione finale viene rilasciata solo con i pareri favorevoli di Arpae e Ausl competenti in materia di emissioni elettromagnetiche e salute pubblica. Solo se il parere è negativo l’installazione viene bloccata. Ma, per il momento, non è il caso dell’antenna di Zadina…