Con gli Abba a Teatro è febbre del sabato sera

Al Teatro Comunale di Cesenatico andrà in scena sabato 25 febbraio ABBAdream – The Ultimate Abba Tribute Show, un concerto di oltre due ore. Gli italianissimi ABBAdream sono una delle principali tribute-band mondiali del gruppo svedese, tanto da esibirsi anche all’estero, dei quali hanno riproposto tutte le storiche hit in versione originale, con l’aggiunta di brani minori ed altri tratti dal musical Mamma mia!, il tutto assolutamente suonato dal vivo.

Sul palco ecco apparire, accuratamente vestiti con parrucche e costumi degli Abba, i componenti del quartetto: Simone Giusti (Benny) al pianoforte, Antonio Gori (Bjorn) al basso, le due voci femminili Susanna Pellegrini (Frida) e Lara Moretto (Agnetha), con l’aggiunta di un batterista e di una chitarrista. Sul fondo del palco un grande schermo riproduce i videoclip originali degli Abba, mentre gli ABBAdream accompagnano lo spettatore in un lungo viaggio musicale, che inizia con Voulez-Vous per proseguire poi con (in ordine sparso), Knowing Me, Knowing You, Super Trouper, The Winner Takes It All, Money, Money, Money, SOS, Fernando, Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight), Thank You for the Music, Waterloo e, ovviamente, le due hit più attese: Dancing Queen e Mamma mia! (quest’ultima nella versione del musical). Chiusura finale con grande medley riassuntivo che farà ballare tutta la platea.