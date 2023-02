Balneari, il Presidente Mattarella contro la proroga

La riforma che prevede la liberalizzazione degli stabilimenti balneari è attesa da anni. Sul tema, l’Italia non è in regola con le leggi europee. La Commissione Europea ha più volte minacciato una procedura d’infrazione perché lo Stato italiano non applica una direttiva approvata nel 2006 – la direttiva Bolkestein – secondo cui la gestione dei beni pubblici va assegnata con una procedura di gara. In Italia, al contrario, le spiagge – beni pubblici che appartengono al demanio dello Stato – vengono assegnate tramite concessioni decennali molto vantaggiose per gli stabilimenti e poco redditizie per lo Stato. Con l’attuale normativa, in caso di impedimenti oggettivi all’espletamento delle gare, le attuali concessioni resterebbero valide fino a tutto il 2025.

Fin qui tutto chiaro. Se non fosse che il capo dello Stato, nella sua lettera, ha sollevato una serie di perplessità (non solo sui balneari) chiedendo in sostanza a parlamento e governo di intervenire di nuovo sul tema.

Sulle modifiche approvate in materia di concessioni demaniali, si legge nel documento che accompagna la promulgazione della legge di conversione del decreto, “è evidente che i profili di incompatibilità con il diritto europeo e con decisioni giurisdizionali definitive accrescono l’incertezza del quadro normativo e rendono indispensabili, a breve, ulteriori iniziative di Governo e Parlamento”.