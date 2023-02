Batani cede a Falzaresi maxi-albergo da 120 camere

Si tratta di una svolta storica, in quanto è la prima volta che Batani e Falzaresi si incontrano per intraprendere un percorso assieme e rilanciare un hotel, che aveva bisogno di interventi radicali per essere protagonista sul mercato.

Paola Batani è molto fiduciosa: “L’ex Hotel Lido è una struttura con degli spazi importanti e per questo motivo si presta in maniera ottimale ad ospitare al meglio le vacanze delle famiglie con bambini. Qui ci sono tanti servizi e opportunità, incluso la spiaggia privata fronte albergo. Noi abbiamo sempre puntato sulla qualità ed il lusso, non avevamo sviluppato un profilo family ed abbiamo voluto iniziare a farlo con l’organizzazione di Falzaresi, perchè garantisce una gestione e dei servizi di alto livello”.