Mimosa e cena medievale, gli eventi a tavola di Cà Nostra

Un mese di marzo costellato di appuntamenti dedicati alla buona cucina. E’ quello che succede al ristorante Cà Nostra di Cesenatico che mette in programma due eventi da non perdere.

E come non iniziare con la Festa della Donna (mercoledì 8 marzo) con un menù a pranzo e a cena, anche senza glutine, dedicato al gentil sesso. Si parte con un’insalatina croccante di mare e si continua sul solco della tradizione marinara con i tagliolini ai frutti di mare e pomodoro pachino. Il secondo vede servito un gratinato misto con cozze, canolicchi e trancio di salmone, affiancato da patate al cartoccio e insalata mista. Per il dessert non potrà mancare la coppa mimosa con frutti di bosco e cioccolato. Costo a persona 24 euro, con la possibilità di ordinare anche alla carta.